Kontrolden çıkan domates yüklü kamyon duvara çarptı: 1 ölü 3. Sayfa Haberleri Kontrolden çıkan domates yüklü kamyon duvara çarptı: 1 ölü Uşak'tan İzmir gitmekte olan kamyonun kontrolden çıkıp duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan domates yüklü kamyon duvara çarptı: 1 ölü UŞAK - Uşak'tan İzmir gitmekte olan kamyonun kontrolden çıkıp duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti. Kaza, İzmir - Uşak Karayolu üzerinde Ürünköy Kavşağı'nda meydana geldi. Nazım Candar, 45 ACG 185 plakalı kamyon ile İzmir istikametine domates taşırken Ürünköy Kavşağı'nda henüz bilinmeyen bir sebepten kontrolü kayboldu. Kontrolü kaybolan kamyon yan tarafta bulunan duvara çarptı. İhbar sonrasında olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti. Çarpma etkisiyle etrafa savrulan domatesler ekiplerce toplandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç İzmir Uşak 3. Sayfa Güncel Haberler

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