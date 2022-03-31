Son dakika haber... Üreticinin imdadına jandarma yetişti, yemler helikopter ile ulaştırıldı

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde kar nedeniyle yolun kapalı olmasından dolayı hayvanlarına yem ulaştıramayan üreticinin imdadına jandarma yetişti. Askeri helikoptere yüklenen yemler köye ulaştırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Genç ilçesine bağlı Geyikdere köyü Erdoğdu mezrasında ikamet eden 300 hayvan sahibi Mahşuk Tezel, kırsalda çetin geçen kış şartları nedeniyle hayvanlarının yemsiz kaldığını yetkililere iletti. Durumdan haberdar olan Bingöl Valisi Kadir Ekinci'nin talimatı ile jandarma ekipleri hareket geçti. Ekipler tarafından helikoptere yüklenen bir ton yem üreticiye ulaştırıldı.

Konuyla ilgili valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İli Genç İlçesi kırsalında hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın hayvanlarının yolların kapalı olması ve yoğun kış şartları nedeniyle otlamak için araziye çıkamadığı, hayvanların yemlerinin tükendiği bilgisinin alınması üzerine Bingöl Valisi Kadir Ekinci'nin talimatları doğrultusunda Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1000 kg hayvan yemi havayolu ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı" denildi. - BİNGÖL