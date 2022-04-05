Son dakika haber: Uluslararası Uyuşturucu ticaretine yönelik 2 kişi gözaltına alındı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyon sonucu Y.F. ve aynı firmaya bağlı çalışan tır şoförü G.Ö. uluslararası uyuşturucu ticareti suçuyla gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Y.F.'nin kullandığı tır aracı ile ülkemize uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, konuyu gümrük kapılarına bildirdi.

"Yakalanacağını anlayınca uyuşturucuyu camdan dışarı attı"

5 Nisan Saat 02.00 sıralarında bahse konu şahıs ve kullandığı tır aracı gümrük kapısına gelmiş X-RAY kontrol sırasında şahsın aracından dışarı attığı tespit edilen daralı, 1 kilo 130 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Alınan savcı talimatına istinaden Y.F. ve aynı firmaya bağlı çalışan bir diğer tır şoförü G.Ö. isimli şahıslar uluslararası uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa