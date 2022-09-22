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Son dakika haber! Tuzla'da kimya fabrikasında kazana düşen işçi hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Tuzla'da kimya fabrikasında kazana düşen işçi hayatını kaybetti Tuzla Deri Organize Yan Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kimya fabrikasında çalışan bir işçi temizlediği içi boş haldeki kum silosu kazanının içerisine düşerek hayatını kaybetti.

Tuzla'da kimya fabrikasında kazana düşen işçi hayatını kaybetti

İSTANBUL - Tuzla Deri Organize Yan Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kimya fabrikasında çalışan bir işçi temizlediği içi boş haldeki kum silosu kazanının içerisine düşerek hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz gün saat 17.00 sıralarında Tuzla Deri Organize Yan Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında yaşandı. İddiaya göre fabrika işçisi Abdullah İnce, fabrika içerisinde bulunan metrelerce yükseklikteki içi boş haldeki kum silosu kazanını temizleme görevini yaptığı esnada dengesini kaybederek kazanın içine düştü. Yaşanan iş kazası sonrası diğer fabrika işçileri polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazana düşen işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni itfaiye ve UMKE arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu kazanın kesilmesiyle saatler süren çalışmanın ardından kazan içerisinden çıkarılarak adli tıp morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı noktada inceleme yaparken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Şamil Gönenç - 3. Sayfa

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