İran adına çalışan suikast hücresine mensup 8 kişiden 7'si adliyeye sevk edildi

Türkiye'de İsrailli gruplara yönelik saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan İran İstihbaratına çalışan 8 kişilik hücrenin 7'si adliyeye sevk edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyetince 16 Haziran Perşembe günü bazı evlere ve Beyoğlu'nda bir otele yapılan baskında İran İstihbaratı adına sabotaj eylemine hazırlanırken suçüstü yakalanan 8 zanlının sorgusu tamamlandı. Güvenlik ve istihbarat birilerince yapılan ortak operasyonda eylemde kullanılması muhtemel silahlar da ele geçirilirken, 7 şüpheli bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında savcılığa sevk edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa