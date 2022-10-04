Turizm acentesinde çıkan yangın korkuttu Antalya'da bir apartmanın turizm acentesi olarak kullanılan dairesinde yangın çıktı.

Turizm acentesinde çıkan yangın korkuttu

ANTALYA - Antalya'da bir apartmanın turizm acentesi olarak kullanılan dairesinde yangın çıktı. İçeride kimsenin olmadığı öğrenilen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Alanya ilçesi Çarşı Mahallesi Damlataş Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre turizm acente ofisi olarak kullanılan dairede henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Balkondan dışarı çıkan dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla balkona ulaşıp, ardından daireye giren itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangın esnasında şans eseri içeride kimsenin olmadığı öğrenilirken binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni itfaiye ekipleri tarafından yapılacak incelemenin ardından kesinlik kazanacak.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.