Son dakika 3. sayfa: Tren ile traktör çarpıştı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Gelen son dakika haberlerine göre Tren ile traktör çarpıştı: 1 ölü İzmir'in Ödemiş ilçesinde trenle traktörün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Tren ile traktör çarpıştı: 1 ölü
İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde trenle traktörün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza, İzmir'in Ödemiş ilçesi Üç Eylül Mahallesi Çınarlıkuyu mevkiinde meydana geldi. Ödemiş-İzmir seferini yapan yolcu treniyle Hasan Hüseyin Arıcı yönetimindeki 20 SV 678 plakalı traktörle çarpıştı. Kaza neticesinde traktör sürücüsü Arıcı kaza yerinde yaşamını yitirdi. Traktör sürücüsü Arıcı'nın kontrolsüz geçitten geçmeye çalıştığı sırada kazanın meydana geldiği bildirildi.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa