Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Traktörle çarpışan otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber | Traktörle çarpışan otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

Son dakika haber... Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktör ile çarpışan otomobil, savrularak yol kenarındaki dereye yuvarlandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktör ile çarpışan otomobil, savrularak yol kenarındaki dereye yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Alatarla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.Ç. idaresindeki otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen traktör köprü üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil köprü altındaki dereye yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Ç.Ç., araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkartıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ç.Ç., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title