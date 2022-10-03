Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Traktörden düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Traktörden düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'da traktörden düşen 5 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'da traktörden düşen 5 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Sülümenli beldesi Zafer mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.U., yönetimindeki idaresindeki 03 DP 027 plakalı traktör seyir halindeyken araçta bulunan M.T. (5) dengesini kaybederek düştü. Olayın ardından çevreden geçenlerin haber vermesi ile küçük çocuk olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile ağır yaralı olarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak M.T., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title