Traktör römorku takılı minibüsün tehlikeli yolculuğu kamerada - Haberler

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Traktör römorku takılı minibüsün tehlikeli yolculuğu kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Traktör römorku takılı minibüsün tehlikeli yolculuğu kamerada Amasya'da bir minibüs, arkasına takılan traktör römorkuyla şehir merkezinde trafikte seyir etti.

AMASYA (İHA) - Traktör römorku takılı minibüsün tehlikeli yolculuğu kamerada

AMASYA - Amasya'da bir minibüs, arkasına takılan traktör römorkuyla şehir merkezinde trafikte seyir etti.

Amasya'da bir minibüs sürücüsünün aracının arkasına traktör römorku takarak trafikte seyir etmesi tehlike oluşturdu. Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde ilerleyen minibüsün arkasında traktör römorkunu görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Minibüs, çevredekilerin bakışları arasında yoluna devam etti. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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