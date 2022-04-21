Trafikte kadın sürücüye sözlü taciz kamerada

ANKARA (İHA) - Yenimahalle ilçesi Pamuklar Mahallesi'nde bir ara sokakta yol verme sebebiyle bir servis şoförü, binek araçta bulunan kadın sürücüye sözlü tacizde bulundu. Kadının hasta olan ablasını eczaneye getirdiği öğrenilirken, yaşananlar kameralara yansıdı.

"CAMI İNDİRİP AĞIR KÜFÜRLER ETMİŞ"

Sözlü tacize uğrayan kadının eşi Muhammed Atlamaz, olayla ilgili şikayetçi olmak için gerekli mercilere başvuracaklarını söyleyerek, "Dün saat 2 gibi öğleden sonra eşim ve ablası sağlık ocağı civarında eczaneye uğramak için ara sokakta ilerlemekteydiler. Aşağıda park halinde olan servis şoförü o esnada yukarıya doğru hareketleniyor. Ancak eşim yolun boş olduğunu düşünerek aracı yola biraz ortalı bırakmış. Yani durduğu 10 saniye kadar bir süre ancak aşağıdan gelen servis şoförü aracını eşimin aracının üzerine dörtlülerini dahi söndürmeye tenezzül etmeden sürüyor. Ondan sonra camını indirerek ağır küfürler ediyor. Kendisini gerekli mercilere şikayet için harekete geçmiş bulunmaktayım" dedi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa