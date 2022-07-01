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Son dakika haber! Tırın içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Tırın içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Bir son dakika haberine göre Aydın-İzmir otoyolunda 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada tır içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın- İzmir otoyolunda 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada tır içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Aydın İzmir otoyolu Kızılcapınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir tır, henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyir halindeki bir başka tıra çarptı. Çarpmanın etkisi ile tır sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü, kurtararak, ambulansa teslim etti. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Tragger İzmir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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