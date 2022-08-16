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Son dakika haber | Tıra arkadan çarpan otomobilin tavanı ezildi: 3'ü çocuk, 6 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberine göre Tıra arkadan çarpan otomobilin tavanı ezildi: 3'ü çocuk, 6 yaralı Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Tıra arkadan çarpan otomobilin tavanı ezildi: 3'ü çocuk, 6 yaralı

TRABZON - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Akçaabat ilçesinin Darıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Giresun istikametine gitmekte olan B.K. yönetimindeki 06 AY 0235 plakalı otomobil aynı istikamette ilerleyen A.E. yönetimindeki 48 LJ 929 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin tavanı ezildi, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, aracın içerisinde sıkışan yaralılar için itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı. Sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin kısa süredeki müdahalesi ile kurtulan yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. 3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığı kazanın ardından Devlet Sahil Yolu'nda uzun kuyruklar oluşurken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Ozan Köse - 3. Sayfa

Akçaabat Giresun İtfaiye Trabzon 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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