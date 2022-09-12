Son dakika haber | TIR devrildi: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi: Erzurum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti TIR yan yattı. Erzurum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti TIR yan yattı. Yaralanan sürücü tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Pasinler karayolunun 20'nci kilometresinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR yoldan çıkarak yan devrildi. Devrilen TIR'da araçta sıkışan sürücü 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. TIR'ın karayolunu trafiğe kapatması nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanabildi. - ERZURUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Pasinler Erzurum 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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