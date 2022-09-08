Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Ticari araçla çarpışan motosikletli hayatını kaybetti, kaza anı kamerada

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber: Ticari araçla çarpışan motosikletli hayatını kaybetti, kaza anı kamerada

Bir son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı kameraya anbean yansıdı.

Kaza, Mustafa Kemal Caddesi girişinde petrol istasyonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, Hüsmen K. (20) idaresindeki 59 ND 036 plakalı hafif ticari araç ile Hasan K. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Hasan K.'ya ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anları çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi. Gözaltına alınıp karakoldaki işlemleri tamamlanan ticari araç sürücüsü ise, sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title