Son dakika haber! Ters yöne girip otobüsle çarpıştı: O anlar kamerada 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber: Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kavşaktan ters yöne girmeye çalışan otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kavşaktan ters yöne girmeye çalışan otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı. Olay anı anbean kameralara yansırken, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, Tekirdağ merkez Değirmenaltı Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.K. (71) idaresindeki 59 DL 700 plakalı otomobil, Değirmenaltı kavşağında ters yöne girmeye çalışırken T.Ö'nün kullandığı 59 EV 012 plakalı otobüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü araçta sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü H.K. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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