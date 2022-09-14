Terör örgütüne ait yaşam malzemesi bulundu 3. Sayfa Haberleri Adıyaman'ın Kömür beldesi Derinsu köyü kırsalında terör örgütü PKK'nın toprağa gömülü vaziyette yaşam malzemesi bulundu. Adıyaman'ın Kömür beldesi Derinsu köyü kırsalında terör örgütü PKK'nın toprağa gömülü vaziyette yaşam malzemesi bulundu. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi Derinsu köyü kırsalı mevkiinde 2017/2019 yılları arasında Adıyaman'da faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen ve toprağa gömülü vaziyette yaşam malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması sürüyor. (Ahmet Arslantaş - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adıyaman 3. Sayfa Güncel Haberler

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