Terör örgütü üyesi olduğu belirlenen şüpheli, operasyonla yakalandı 3. Sayfa Haberleri Kocaeli Valiliği, terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen şüphelinin jandarma ekiplerinin operasyonu neticesinde yakalandığını açıkladı. Kocaeli Valiliği, terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen şüphelinin jandarma ekiplerinin operasyonu neticesinde yakalandığını açıkladı. Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen terörle mücadele çalışması çerçevesinde, terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen bir şahıs, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde icra edilen operasyon sonucu yakalanarak Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıs, adli işlemlerinin bitmesine müteakip Kocaeli Adliyesine sevk edilecektir" denildi. (Cihan Atik - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul Jandarma Kocaeli 3. Sayfa Güncel Haberler

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