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Son dakika haber: Terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına darbe: 1 milyon 493 bin kök kenevir ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberler... Terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına darbe: 1 milyon 493 bin kök kenevir ele geçirildi EREN ABLUKA-34 Narko Terör Operasyonları çerçevesinde Diyarbakır'da 65 ayrı noktada çok sayıda kök uyuşturucu bitkisi ve uyuşturucu ele geçirilirken 9 şahıs gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına darbe: 1 milyon 493 bin kök kenevir ele geçirildi

DİYARBAKIR - EREN ABLUKA-34 Narko Terör Operasyonları çerçevesinde Diyarbakır'da 65 ayrı noktada çok sayıda kök uyuşturucu bitkisi ve uyuşturucu ele geçirilirken 9 şahıs gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor. Eren Abluka-34 operasyonlarının 29'uncu gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Serince mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 65 ayrı noktada Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerince gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde, 1 milyon 493 bin kök kenevir bitkisi, 337 bin kök skunk bitkisi, 54 kilogram toz esrar, 216 kilogram kubar esrar ve 3 bin 600 metre sulama hortumu ele geçirildi. Olayla ilgili olduğu değerlendirilen 9 şüpheli ise gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - 3. Sayfa

Kenevir 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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