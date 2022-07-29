Son dakika haber | "Temizleme" operasyonu... HDP Mersin İl Başkanının da içinde olduğu 21 kişi adliyeye sevk edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | "Temizleme" operasyonu... HDP Mersin İl Başkanının da içinde olduğu 21 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haber | 'Temizleme' operasyonu... HDP Mersin İl Başkanının da içinde olduğu 21 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberler: "Temizleme" operasyonu... HDP Mersin İl Başkanının da içinde olduğu 21 kişi adliyeye sevk edildiYPG ve MKP terör örgütlerine yönelik "Temizleme" operasyonu çerçevesinde gözaltına alınan HDP Mersin İl Başkanı Bedriye Kuş ile HDP'li 4 Akdeniz Belediyesi Meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 21...

 - Güncelleme:

"Temizleme" operasyonu... HDP Mersin İl Başkanının da içinde olduğu 21 kişi adliyeye sevk edildi

MERSİN Mersin'de PKK/KCK, PYD-YPG ve MKP terör örgütlerine yönelik "Temizleme" operasyonu çerçevesinde gözaltına alınan HDP Mersin İl Başkanı Bedriye Kuş ile HDP'li 4 Akdeniz Belediyesi Meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 21 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda PKK/KCK-PYD/YPG ve MKP terör örgütüyle bağlantısı olduğu, örgütü, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini öven ile eyleme katılan şahıslar tespit edildi. Dün sabah operasyon için düğmeyen basan ekipler, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle 31 adrese "Temizleme" adıyla şafak operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, aralarında HDP Mersin İl Başkanı Bedriye Kuş, HDP'li Meclis üyeleri Nevzat Baran, Ali Tanrıverdi, Nuriye Arslan ile Mehmet Bitkin'in de bulunduğu 21 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen örgütsel dokümanlara da el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 21 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title