Son dakika haber! TEM otoyolundaki kazazedelere çarpan sanığa 12 yıl hapis cezası

TEM otoyolunda kaza yerinde bulunan kazazedelere çarparak 1 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanık, 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sultangazi TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazası sonrası kaza yerinde bulunan kazazedelere ve polis memuruna çarparak 1 kişinin ölümüne ve biri polis 2 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık Caner Erdoğan'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki Ali Abbas Sağlam, tutuklu sanık Caner Erdoğan ve tarafların avukatları katıldı.

"Yol düzgün olsaydı bu insanlar orada kaza yapmamış olacaktı"

Tutuklu sanık Caner Erdoğan savunmasında, "Araç kullanırken hiçbir şekilde yolda alkol kullanmadım. Ben bir şişe alkol içtim, kaza iki üç saat sonra kaza gerçekleşti. Alkol testimle kaza arasında 4 saate yakın zaman var. Kan testi için karakolda yalvardım ama taleplerimi kabul etmediler. Ben hiçbir şekilde sol şeritte değildim, önümdeki araç görüşümü kapatmıştı. Yol hafif virajlıydı. Yol düzgün olsaydı bu insanlar orada kaza yapmamış olacaktı. Kaza yapan bir araç sağ emniyet şeridine çekmek yerine aracı sol emniyet şeridine çekmişti. Olay yerinde güvenlik önemli yapılmamıştı. Bilincim kapalı olsa ya da alkolün etkisinde olsam o manevraları zaten yapamazdım. İki aileyle de iletişim kurmak istedik, bizimle görüşmek istemediler" dedi.

"Keşke o gün evimden hiç çıkmasaydım, o yolu hiç kullanmasaydım"

Son sözü sorulan sanık Erdoğan, "Başıma gelen bu olaydan dolayı çok pişmanım. Keşke o gün evimden hiç çıkmasaydım, o yolu hiç kullanmasaydım, bunların hiçbiri başımıza gelmeseydi" ifadelerini kullandı.

Sanığa 12 yıl hapis cezası

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Erdoğan'ı, 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, ehliyetinin de 3 yıl süreyle el konulmasına hükmetti.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 3 Ağustos 2021 günü TEM otoyolu Edirne İstikameti Avrupa Konutları karşısında yolun sol şeridinde maddi hasarlı bir kaza gerçekleştiği, polisler tarafından olay yerinde güvenlik önlemleri aldığı anlatıldı. Polis ekiplerinin kaza tespit tutanağı tuttuğu esnada, Caner Erdoğan'ın kiralık bir araçla aşırı hızlı ve alkollü olarak güvenli alan içerisine önce dubalara, ardından Mustafa Sağlam ve maktul Dursun Sağlam'a çarptığına yer verildi.

Çarpmanın etkisiyle maktulün 67 metre, polis memuru Yılmaz Bölüktaş'ın ise 5 metre ileriye düştüğünün aktarıldığı iddianamede, şüphelinin aşırı hızlı olması sebebiyle ilk dubalama yerinden 230 metre ileride durabildiği belirtildi. Şüphelinin olaydan 30 dakika sonra alınan alkol raporunda 1.03 promil alkollü olduğu ifade edildi.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Caner Erdoğan'ın 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa