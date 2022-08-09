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Son dakika haber... TEM Otoyolu'nda kaza: 3 yaralı

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Son dakika haber... TEM Otoyolu'nda kaza: 3 yaralı

Son dakika haberine göre Düzce TEM otoyolunda 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Düzce TEM otoyolunda 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Kaynaşlı gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan D.S. idaresindeki 34 BMY 651 plakalı Hyundai marka otomobil aynı güzergahta seyir halinde olan S.Y. idaresindeki 34 FU 9932 plakalı Fiat marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile şeridinde ters dönen hafif ticari araç refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif ticari araç içerisinde bulunan A.F.K., İ.K. ve İ.H.Ç'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırdı. Kaza sebebi ile 2 şeritten verilen yol, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu Tragger Düzce 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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