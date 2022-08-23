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Son dakika haber... Telefon hırsızı polisten kaçamadı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Telefon hırsızı polisten kaçamadı

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'un Bafra ilçesinde iş yerinden telefon çalan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iş yerinden telefon çalan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Hacınabi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. çalıştığı iş yerinin önünde telefonunu şarja koydu. Dışarıya çıktığında telefonunun yerinde olmadığını gördü. Durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Olayı araştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri telefonu çalan M.A.'nın (37) kimliğini belirledi. Kimliği belirlenen şahsı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, M.A.'nın çaldığı telefonu açtırmak için Kemalpaşa Mahallesi'nde bir telefoncuya bıraktığını tespit etti. Çaldığı telefonu bıraktığı telefoncuya almaya gelen M.A. sivil ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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