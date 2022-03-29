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Son dakika haber! Tekstil fabrikasında yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Tekstil fabrikasında yangın

Bir son dakika haberine göre UŞAK (İHA) – Uşak'ta kentsel dönüşüm alanında yer alan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

UŞAK (İHA) - UŞAK (İHA) – Uşak'ta kentsel dönüşüm alanında yer alan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yaralanan ve ölenin olmadığı yangın itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre; saat 16.00 sıralarında Uşak merkez Sarayaltı Mahallesi 6. Karaca Sokakta bulunan Yunus Yeşildağ'a ait tekstil fabrikasında bilinmeyen nedenle bir yangın çıktı. Uşak Belediyesi İtfaiyesi'nin zamanında müdahalesi ile söndürülen yangında ölen ve yaralanan olmadığı öğrenildi.

İtfaiyenin şu anda soğutma çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Yangınla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

geri dönüşüm, Yangın, Uşak, 3. Sayfa, Haberler

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