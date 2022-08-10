Haber : Panelvan aracın çarptığı yaya yaşlı adam yaralandı... O anlar kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Panelvan aracın çarptığı yaya yaşlı adam yaralandı... O anlar kamerada

 - Güncelleme:

Panelvan aracın çarptığı yaya yaşlı adam yaralandı.

Panelvan aracın çarptığı yaya yaşlı adam yaralandı... O anlar kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da kapalı kasa panelvan minibüsün çarptığı yaya yaşlı adam yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Muhittin Mahallesi Bağlariçi 3. Sokak girişinde meydana geldi. Şinasi Kurşun Caddesi'nden Bağlariçi 3. sokağa giriş yapan kapalı kasa panelvan araç, karşıdan karşıya geçen yaya vatandaşa çarptı.

Yaralanan yaşlı adam olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı kameraya yansırken, sık sık kazaların yaşandığı yol ayrımına önlem alınmaması ise tepki çekiyor.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa

Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title