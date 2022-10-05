Son dakika haber | Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberlerine göre Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 60 adet sikke ele geçirildi. Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 60 adet sikke ele geçirildi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir hafta içerisinde Süleymanpaşa'da tarihi eser kaçakçılığı olaylarına ilişkin operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 1 kişi yakalandı. Operasyon sonucunda 60 adet sikke ele geçirildi. Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Operasyon Tekirdağ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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