Son dakika haber | Tekirdağ'da ruhsatsız silahla gezen 2 kişi yakalandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber: Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ruhsatsız silahla gezen 2 şüpheli yakalanarak, üstlerindeki tabanca ve mermilere el konuldu. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ruhsatsız silahla gezen 2 şüpheli yakalanarak, üstlerindeki tabanca ve mermilere el konuldu. İlçeye bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde devriye atan Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu. Şahısların üst aramasında 2 tabanca ve 49 mermi bulunarak el konuldu. Şahıslar hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber | Tekirdağ'da ruhsatsız silahla gezen 2 kişi yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.