Son dakika haber | Tekirdağ'da minibüsün yayaya çarptığı kaza kamerada 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberi: Tekirdağ'da servis minibüsünün yayaya çarpması sonucu meydana gelen yaralamalı kaza kameraya yansıdı. Tekirdağ'da servis minibüsünün yayaya çarpması sonucu meydana gelen yaralamalı kaza kameraya yansıdı. Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi'nde Salih Omurtak Caddesi üzeri Cumhuriyet Meydanı yakınında seyir halindeki bir servis minibüsü, bir anlık dikkatsizlik sonucu yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Kazada hafif yaralanan yaya vatandaş, olay yerine gelen sağlık biriminin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Meydanı Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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