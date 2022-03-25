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Son dakika haber: Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 3 kadın yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 3 kadın yakalandı

Son dakika haber: Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sosyal medya üzerinden fuhuş yapan Özbekistan uyruklu 3 kadın yakalandı.

ÇERKEZKÖY, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sosyal medya üzerinden fuhuş yapan Özbekistan uyruklu 3 kadın yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medya üzerinden fotoğraf ve telefon numarası paylaşarak Çerkezköy ilçesinde fuhuş yapan/yaptıran şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda para karşılığı fuhuş yaptığı tespit edilen Özbekistan uyruklu G.I. (33), O.M. (37) ve M. Y. (30) adlı 3 kadın yakalandı. Kadınların üzerinde yapılan arama neticesi ele geçirilen ve fuhuş amaçlı kullanıldığı tespit edilen cep telefonlarına da el konuldu. Haklarında "fuhuşa teşvik ve aracılık etmek" suçundan soruşturma başlatılan 3 kadın, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek. - TEKİRDAĞ

Son dakika haber: Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 3 kadın yakalandı

Son dakika haber: Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 3 kadın yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Özbekistan, Çerkezköy, Tekirdağ, Medya, 3. Sayfa, Haberler

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