Son dakika haber... Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi yakalandı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi yakalandı. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Değirmenaltı Mahallesi'nde fuhuş yapıldığı bilgisi polis ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan çalışmalarda, ikamette para karşılığı cinsel birliktelik yaşandığı bilgisi üzerine konu nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bildirilerek, yabancı uyruklu S.G. ve M. U. isimli kadınlar yakalandı. Yine çalışmalar çerçevesinde şüpheli E.D. ve B.Y yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili tahkikat başlatıldı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber... Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı - Haberler

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