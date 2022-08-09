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Son dakika haber: Tekirdağ'da 2 kişi motosiklet hırsızlığından tutuklandı

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Son dakika haber: Tekirdağ'da 2 kişi motosiklet hırsızlığından tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde motosiklet hırsızlığından yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde motosiklet hırsızlığından yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu ve Altınova Mahallelerinden iki farklı motosikletin çalınmasına ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen A.G. (18), Ö.T.E. (16) ve D.E. (27) isimli şüpheliler yakalanarak çalınan motosikletler temin edildi. Ayrıca Ö.T.E. (16) isimli şahıstan 1 adet bilye atar tabanca ele geçirildi. Şahsın Silahla Yağma ve Uyuşturucu Madde Kullanmak veya Bulundurmak suçlarından arandığı tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen Ö.T.E. ve A.G. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Tekirdağ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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