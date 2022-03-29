Tehlike arz eden kayaları temizlerken ayağı kırılan dağcıyı, itfaiye kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tehlike arz eden kayaları temizlerken ayağı kırılan dağcıyı, itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Tehlike arz eden kayaları temizlerken ayağı kırılan dağcıyı, itfaiye kurtardı Rize'nin Pazar-Hemşin karayolu üzerinde tehlike arz ettiği için yamaçlarda bulunan kayaları temizlemeye çalışan bir dağcı ayağının üzerine taş düşerek kırılması üzerine bulunduğu yerden itfaiye yardımı ile kurtarıldı.

Tehlike arz eden kayaları temizlerken ayağı kırılan dağcıyı, itfaiye kurtardı

RİZE - Rize'nin Pazar-Hemşin karayolu üzerinde tehlike arz ettiği için yamaçlarda bulunan kayaları temizlemeye çalışan bir dağcı ayağının üzerine taş düşerek kırılması üzerine bulunduğu yerden itfaiye yardımı ile kurtarıldı.

Hemşin ilçesine bağlı Taşköprü mevkiinde yamaçta tehlike arz eden kaya parçalarını temizleyen 2 endüstriyel dağcı, halatlarla tutunduğu yamaçtan aşağıya sarkarak el marifeti ile kayaları birer birer yola düşürürken, bu esnada yamaçtan kopan bir kaya parçası dağcı Gökhan Koçyiğit'in ayağına düşerek kırılmasına sebep oldu. Bulunduğu yerden hareket edemeyen Koçyiğit için olay yerine itfaiye çağırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu 20 metrelik yükseklikten indirilen Koçyiğit 112 Acil Sağlık Hizmetleri Ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tehlike arz eden kayaları temizlerken ayağı kırılan dağcıyı, itfaiye kurtardı

Tehlike arz eden kayaları temizlerken ayağı kırılan dağcıyı, itfaiye kurtardı

Tehlike arz eden kayaları temizlerken ayağı kırılan dağcıyı, itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Cengiz Yıldırım - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title