Son dakika haber... Tavşanlı otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Son dakika 3. sayfa haberi... Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin K.'nin (47) idaresindeki 43 U 9165 plaka hafif ticari araç ile Kütahya- Balıkesir istikametinde giderken Sadettin K. (78) sevk ve idaresindeki 43 RD 154 plakalı otomobil Emet ışıklı kavşaktan Balıkesir- Kütahya istikametinden gelip sola dönmek isterken çarpışmaları ile trafik kazası meydana geldi. Kaza yerine kısa sürede gelen 112 Acil servis ve Tavşanlı Belediyesi İtfaiye kurtarma ekipleri olaya müdahale etti. Kazada araç sürücüsü Hüseyin K. ile 43 RD 154 plakalı otomobilde bulunan yolcu Ayşe K. (68) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Balıkesir Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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