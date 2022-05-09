Son dakika haber... Tavşanlı ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Haberler

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Son dakika haber... Tavşanlı ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Tavşanlı ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

TAVŞANLI, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

Tavşanlı ilçesinde birden çok motosiklet hırsızlığına karışan şüpheliler Asayiş Büro Amirliği ekiplerince tespit edildi. Cuma gecesi maskeli 4 şahsın kamyon üzerinde motosiklet götürdükleri ihbarına istinaden harekete geçen ekipler yapılan çalışmalar neticesinde şüphelileri tespit etti. Cumartesi günü operasyon için düğmeye basan Asayiş Büro Amirliği ekipleri,Tavşanlı merkezden ve köylerinden suça karışan 8 şüpheliyi yakaladı. Çaldıkları 5 motosikleti bulan ekipler, tahkikat sonrası 8 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan F.E.,O.D. ve C.Ö. isimli şahıslar adli makamlarca tutuklanarak Tavşanlı T Tipi cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Büro, Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Haberler

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