Son dakika haber... Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı Son dakika haberleri: Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza çevre yolu Kükürtlü caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamil G. İdaresindeki 43 ACM 180 plakalı otomobil Kükürtlü Caddesinden çevre yoluna dönüş yaptığı esnada şehir içinden Balıkesir yolu istikametine gitmekte olan A. G. idaresindeki 43 S 2194 plakalı servis otobüsü ile çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.Kazada otomobil sürücüsü Kamil G. ağır yaralandı.Yaralı sürücü, 112 ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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