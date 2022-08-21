Son dakika haber: Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi... Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkarak menfeze çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkarak menfeze çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Harmancık ilçesinden Tavşanlı ilçesi istikametine seyreden İ. Bulduk yönetimindeki 26 GH 237 plakalı otomobil Harmancık-Tavşanlı yolunun 22. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak menfeze çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Kahrıman (49) hayatını kaybederken, araç sürücüsü İ. Bulduk (45), aynı araçta bulunan N. Bulduk (42), F. Kahrıman (13), Z. A. Bulduk (8) ve M. S. Bulduk (5) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Harmancık Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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