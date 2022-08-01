Son dakika haberi | Tavşanlı'da orman yangını helikopter desteği ile kısa sürede söndürüldü Son dakika haberler: - Tavşanlı'da orman yangını helikopter desteği ile kısa sürede söndürüldü Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı. - Tavşanlı'da orman yangını helikopter desteği ile kısa sürede söndürüldü KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı. Tavşanlı ilçesi Kışlademirli köyü ile Emet ilçesi Dereli köyü sınırında öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Elektrik hattından çıktığı tahmin edilen, 2 helikopter ve 5 itfaiye arazözü ile müdahale edilen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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