Son dakika haberi | Tavşanlı'da orman yangını helikopter desteği ile kısa sürede söndürüldü
Son dakika haberler: - Tavşanlı'da orman yangını helikopter desteği ile kısa sürede söndürüldü Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı.
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- Tavşanlı'da orman yangını helikopter desteği ile kısa sürede söndürüldü
KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı.
Tavşanlı ilçesi Kışlademirli köyü ile Emet ilçesi Dereli köyü sınırında öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Elektrik hattından çıktığı tahmin edilen, 2 helikopter ve 5 itfaiye arazözü ile müdahale edilen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen - 3. Sayfa