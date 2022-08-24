Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Tavşanlı'da iki hırsızlık zanlısı tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber! Tavşanlı'da iki hırsızlık zanlısı tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hırsızlık zanlıları, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hırsızlık zanlıları, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir büfeden hırsızlık yapan şahıslar, 17 iş yerinden temin edilen güvenlik kamera görüntülerinden tespit edildi. Kamera görüntüleri neticesinde şüpheli şahısların anlık gafletinden faydalanıp maskesini çıkartması ile olay aydınlığa kavuştuğu belirtildi. Şüpheli şahıslardan Ö.F.P isimli şahsın ikametinde yapılan aramada olay anında giydikleri kıyafetler eldiven ve çaldığı sigaralar ele geçirildi. Diğer şüpheli şahıs H.O. ise Kütahya Yoncalı'da yakalanarak Tavşanlı'ya getirildi.

Şüpheli şahsın çantasında bulunan gözlük kutusundan ise işyerinden çalmış olduğu paralar ile aldığı uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Büro Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title