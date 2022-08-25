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Son dakika haber! Tavşanlı'da bir kişi evinde ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber! Tavşanlı'da bir kişi evinde ölü bulundu

Son dakika haberlerine göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay, Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce Tavşanlı ilçesine iş için geldiği öğrenilen İbrahim Oğuz'dan (41) yakınları haber alamadı. Yakın arkadaşları ve apartmandaki komşuları polisi arayıp haber alamadıkları İbrahim Oğuz için yardım istedi. Kapıyı çilingirle açarak içeri giren polis, Oğuz'u ölü buldu. Kalp hastası olduğu öğrenilen İbrahim Oğuz'un cenazesi, savcılık incelemesi sonucu ailesine teslim edildi.

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İbrahim Oğuz Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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