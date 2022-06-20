Son dakika haber! Taşlıçay'da arazi kavgası: 5 yaralı Son dakika haberlerine göre Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Boyuncak ve Aşağı Toklu köylülerinin karıştığı kavgada onlarca kişi birbirine girdi. Sınırları bir olan iki köyde, arazi husumeti nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgaya ilçe emniyet personelleri müdahale etti. Kavgada olayla ilgisi olmayan, aracı olduğu iddia edilen 2 kişinin de darp edildiği bildirildi. - AĞRI İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Taşlıçay Ağrı 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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