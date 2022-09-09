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Son dakika haber... Tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü

Edinilen son dakika haberine göre Ankara'da bir kişi, tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Ankara'da bir kişi, tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Keçiören ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.Y. isimli şahıs dün akşam komşusu Özkan Gökçebay ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.Y., komşusu Gökçebay'ı bıçaklayarak öldürdü. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan kısa bir süre sonra zanlıyı suç aleti ile birlikte yakaladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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