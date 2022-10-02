Son dakika haber... Tartıştığı kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalanarak tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber: Kastamonu'da bacağından bıçaklanmış şekilde hastaneye gelen şahsı bıçakladığı şüphesiyle gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Kastamonu'da bacağından bıçaklanmış şekilde hastaneye gelen şahsı bıçakladığı şüphesiyle gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, 29 Eylül akşamı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Ö.V., sol kasık bölgesinden bıçaklanarak yaralandığını belirtti. Bunun üzerine harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.V.'den aldıkları bilgiler doğrultusunda şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde Ö.V.'yi sol kasık bölgesinden bıçakla yaraladığı şüphesiyle İ.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli İ.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Münir Karaloğlu Araştırma Kastamonu Eylül 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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