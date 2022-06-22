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Tarsus'ta alacak- verecek kavgası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mersin'in Tarsus ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bulvar üzerinde bulunan manava gelen M.B. adlı kişi motosikletinin üzerindeyken, alacaklısı olduğu iddiaya edilen H.D. geldi. H.D. üzerinde bulundurduğu silahı çıkararak M.B.'nin üzerine rastgele ateş etti. Bacağında yaralanan M.B. motosiklet üzerinden inerek manavın içerisine doğru gitmesine rağmen H.D. ateş etmeye devam etti. 6 el ateş edildiği olayda M.B. 3 yerinden yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ile M.B., Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.B.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olaydan sonra firar eden H.D.'yi jandarma ekipleri yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

(Ersoy Yalçın/İHA)

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