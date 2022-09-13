Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Tarsus jandarması okul ve kahvehanelerde trafik eğitimi veriyor

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber | Tarsus jandarması okul ve kahvehanelerde trafik eğitimi veriyor

Son dakika haber... Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının huzur ve güven ortamı içerisinde geçirilebilmesi trafik eğitimi veriyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının huzur ve güven ortamı içerisinde geçirilebilmesi trafik eğitimi veriyor.

Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekibi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başladığı ilk günde itibaren kırsal mahalle olan Taşobası, Hacıhamzalı ve Karadirlik'te bulunan ilk ve orta okullarında öğrencilerine trafik semineri verirken, Alifakı, Çiçekli Kargılı ve Karadirlik mahallelerinde de kahvehanelerde tüm sürücülere yerinde trafik eğitimi verdi.

Motosiklet sürücülerine yönelik kask eğitimi de veren jandarma ekibi, yeni eğitim ve öğretim yılını kazasız geçmesini diledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Mersin Tarsus 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title