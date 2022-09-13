Son dakika haber | Tarsus jandarması okul ve kahvehanelerde trafik eğitimi veriyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının huzur ve güven ortamı içerisinde geçirilebilmesi trafik eğitimi veriyor.

Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekibi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başladığı ilk günde itibaren kırsal mahalle olan Taşobası, Hacıhamzalı ve Karadirlik'te bulunan ilk ve orta okullarında öğrencilerine trafik semineri verirken, Alifakı, Çiçekli Kargılı ve Karadirlik mahallelerinde de kahvehanelerde tüm sürücülere yerinde trafik eğitimi verdi.

Motosiklet sürücülerine yönelik kask eğitimi de veren jandarma ekibi, yeni eğitim ve öğretim yılını kazasız geçmesini diledi. - MERSİN