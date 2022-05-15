Son dakika haberleri... Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika haberleri... Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler... Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Başkentte hakimiyetini kaybettiği otomobille taklalar attıktan sonra yol kenarındaki tarlaya savrulan sürücü hayatını kaybetti.

Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

ANKARA - Başkentte hakimiyetini kaybettiği otomobille taklalar attıktan sonra yol kenarındaki tarlaya savrulan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Polatlı-Beyceğiz yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hasan Çıbık (62), kontrolünü kaybettiği 06 BJV 282 plakalı aracıyla önce taklalar atmaya başladı. Metrelerce savrulan araç yol kenarındaki tarlaya girdikten sonra durabildi. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Çıbık'ın hayatını kaybettiğini belirlerken kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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