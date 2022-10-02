Son dakika haber: Talihsiz kazada yaralanan kadın, 2 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberine göre Aydın'ın Köşk ilçesinde büyükbaş hayvanlarına sağlık kontrolü yapıldığı sırada ürkerek kaçmaya çalışan ineğin altına kalarak yaralanan Hafize Topçuoğlu (70), 2 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Aydın'ın Köşk ilçesinde büyükbaş hayvanlarına sağlık kontrolü yapıldığı sırada ürkerek kaçmaya çalışan ineğin altına kalarak yaralanan Hafize Topçuoğlu (70), 2 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, Köşk ilçesi Beyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 70 yaşındaki Hafize Topçuoğlu, evinde büyükbaş hayvanlarına sağlık kontrolü yapıldığı sırada ürkerek kaçmaya çalışan bir ineğin altında kaldı. Yaşanan olayın ardından ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, talihsiz kazada ağır yaralanan Topçuoğlu'nu ilk müdahalenin ardından ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yoğun bakıma alınan yaşlı kadın 2 haftalık yaşam savaşını kaybetti. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Topçuoğlu'nun ani kaybı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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