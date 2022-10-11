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Son dakika haber... Taksicinin saldırısına uğrayan Azerbeycanlı Bagieva: "Televizyonlardan izlerdim, benim de başıma geldi"

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Taksicinin saldırısına uğrayan Azerbeycanlı Bagieva: 'Televizyonlardan izlerdim, benim de başıma geldi'

Son dakika haberi: Beyoğlu'nda arabasına çarpan taksi şoförü tarafından saldırıya uğrayan ve olanları anlatan Azerbaycanlı sanatçı Nergiz Bagieva, "Bu tür olayları televizyondan izlerdim, benim başıma da geldi" dedi.

Beyoğlu'nda arabasına çarpan taksi şoförü tarafından saldırıya uğrayan ve olanları anlatan Azerbaycanlı sanatçı Nergiz Bagieva, "Bu tür olayları televizyondan izlerdim, benim başıma da geldi" dedi.

Sanatçı Nergiz Bagieva, 9 Ekim Pazar gecesi programı sonrası evine dönerken, Gümüşsuyu Gazhane Bostanı Sokak'ta bir taksi aracına çarptı. Taksi şoförü durmadan yoluna devam edince, Bagieva kornaya basarak durması için uyardı. Sinirle taksiden inen şoför, Bagieva'ya hakaret ederek darp etmeye başladı. Dudağı patlayan ve burnunda çatlak oluşan Bagieva, saldırının şokunu atlattıktan sonra cep telefonu kamerasıyla çekim yaptı. Darp raporu alarak polis merkezine giden Bagieva, taksi şoföründen şikayetçi oldu.

" İstanbul'da 10 yıldır yaşıyorum, başıma ilk defa böyle bir şey geldi"

Yaşadıklarını anlatan Azerbeycanlı Sanatçı Nergiz Bagieva, "Sahnemden çıktıktan sonra Ataşehir'deki evime doğru ilerliyordum. Aracıma bir taksi çarptı. Çarptıktan sonra durmadan yoluna devam etmeye çalıştığı sırada kornaya bastım durması için. Taksici küfürler savurarak üstüme doğru yürümeye başladı. Saçımdan tuttu, kör bir noktaya çekerek yüzüme yumruklar atmaya başladı. Çevreden olayı gören kimse müdahale etmedi. En sonunda iki tane genç kız yardıma yetişti. Şu an bütün bedenimde ağrı var. Vücudum darp izleriyle dolu. Dün dışarı çıktığımda ağlayarak geri döndüm. Yaşadığım şoku hala atlatamıyorum. Taksici de güya ben onu darp ettirmişim gibi rapor almış. Bana bunu yapan kişinin cezasını çekmesini istiyorum. İstanbul'da 10 yıldır yaşıyorum, başıma ilk defa böyle bir şey geldi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Beyoğlu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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