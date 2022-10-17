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Son dakika haber! Tahran'daki hapishane yangınında can kaybı 8'e yükseldi

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Son dakika haber! Tahran'daki hapishane yangınında can kaybı 8'e yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Evin Hapishanesinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Evin Hapishanesinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Hapishanesinde cumartesi akşamı çıkan yangında can kaybı sayısı artıyor. İran Yargı Erki'ne bağlı haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, yangında dumandan zehirlenen ve hastanede tedavi gören 4 mahkumun daha bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, yangında hayatını kaybeden 8 mahkumun hapishanenin adli suçlar koğuşundan oldukları ifade edilirken, 6 mahkumun daha hastanede tedavi gördüğü ve durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

İran'ın başkenti Tahran'da Cumartesi günü Evin Hapishanesi'nde mahkumlar arasında yaşanan arbede ve hapishanenin giyim atölyesinde meydana gelen yangın nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken 61 kişi de yaralanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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