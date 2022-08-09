Son dakika haber | ŞUTSO temsilcisinin cinayet zanlıları yakalandı Son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Viranşehir ilçe Temsilcisi Ömer Yazmacı'nın katil zanlıları yakalandı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Viranşehir ilçe Temsilcisi Ömer Yazmacı'nın katil zanlıları yakalandı. Edinilen bilgiye göre, olay, 28 Haziran'da gerçekleşti. ŞUTSO Viranşehir Temsilcisi Ömer Yazmacı'nın kullandığı otomobile Kışla Mahallesi Askerlik Şubesi Caddesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Ağır yaralanan Yazmacı, Gaziantep'te 13 Temmuz'da hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak çalışma başlatan ekipler, cinayet zanlısı olduğu belirlenen Seydo S. ve Serhat S.'yi gözaltına aldı. Karakuzu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanan zanlılar, karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Viranşehir Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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