Son dakika haber | Suruç'ta uyuşturucu operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Suruç'ta uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Suruç'ta uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda kenevir bitkisi ile esrar maddesi ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda kenevir bitkisi ile esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) istihbarat bilgileri doğrultusunda S.K. isimli şahsın evine uyuşturucu operasyonu düzenledi. ve eklentilerinde yapılan aramalarda esrar maddesi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Üçpınar kırsal Mahallesinde düzenlenen operasyonda şahsın ev ve çevresinde yapılan aramada bahçeye dikilmiş vaziyette 190 kök kenevir bitkisi, evinde ise 15 gram toz esrar, 38 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa, Hisarcık, Kenevir, Esrar, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title